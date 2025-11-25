Вибухи пролунали у Запоріжжі, є влучання: жахливі кадри прильотів

Україну увечері 25 листопада атакують російські "Шахеди". Через це вибухи пролунали у Запоріжжі. .

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

Повітряні сили о 22:03 попередили про БпЛА в напрямку Запоріжжя. Згодом Іван Федоров уточнив, що летить 2 безпілотники.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – написав він о 22:20.

Згодом Федоров вдруге попередив про 3 БпЛА. О 22:23 пролунали повторні вибухи.

Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав він о 22:31.

Окрім того, о 22:43 в ОВА попередили про загрозу ударів балістичними ракетами по області.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА та Суспільного