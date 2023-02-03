У Брянській області ранок почався гучно: росіяни травлять байки про роботу ППО

Неспокійним був ранок для мешканців Брянської області. Туди підвезли свіженьку "бавовну". Ясна річ, що місцева влада не лише знайшла український слід, а й похизувалася роботою ППО.

Як розповідають самі окупанти, вибухи пролунали близько 5 ранку, передає 24 Канал. Тоді, переконує глава Брянської області Алєксандр Богомаз, українські військові буцімто атакували область.

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Традиційно працювала ППО

За словами того цілого Богомаза, минулося без постраждалих і руйнувань. Водночас оперативні служби виконують якусь роботу на місцях. Традиційно нічого не ясно, але вже.

Він, у традиційній для росіян манері, похизувався роботою ППО. Мовляв, системи збили над областю аж 4 ракети. Сама ж атака була по території Стародубського муніципального округу, якщо вірити Богомазу. Зауважимо, що цей район розташований саме на кордоні з Україною.

Хай там як, це лише заяви Богомаза. Жодних підтверджень, світлин з буцімто збитими ракетами тощо в мережу не викладали. Тож не виключаємо, що це могла бути чергова інформаційна атака. І спрямована вона саме на росіян, щоб заохотити їх підтримувати війну проти України.

Путін посилює напругу на фронті

Напередодні в Інституті з вивчення війни пригадали нараду, яку провів Путін 1 лютого. Під час неї обговорювали відновлення житлової інфраструктури Криму, Бєлгородської, Брянської та Курської областей. Ясна річ, що відбудова пов'язана з буцімто атаками України. Диктатор з Кремля підкреслив, що у пріоритеті – припинення обстрілів прикордонних районів. І що цим завданням займатимуться "військові відомства".

Активні вкиди з боку Путіна про буцімто небезпеку обстрілів мають одну чітку мету. Він прагне зробити так, щоб росіяни мали страх перед ймовірним наступом з боку України. Таким чином вони продовжать підтримувати так звану "спецоперацію".

А ще для диктатора з Кремля важливо, щоб українське військо було розпорошене по всій лінії фронту. Так, частині наших захисників доведеться відійти від критичних напрямків просування. Натомість вони будуть дислокуватися у прикордонних північно-східних районах, чатуючи на можливу загрозу звідти.

Цікаво, що ані українські оборонні відомства, ані партнери не спостерігають загрозу з боку Білорусі. Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що ворог таки може повторити наступ з Півночі. Ба більше, оточити Київ, але вже з заходу.