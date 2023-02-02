На це звернули увагу в Інституті з вивчення війни. За даними аналітиків, Путін, можливо, створює умови для подальшого посилення напруги на північно-східних кордонах України. Таким чином загарбники можуть прагнути буквально притиснути ЗСУ до північних прикордонних районів.

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Напруга продовжує наростати

За наявною інформацією, Путін 1 лютого провів нараду. Під час неї обговорювали відновлення житлової інфраструктури Криму, Бєлгородської, Брянської та Курської області після буцімто обстрілів України. За словами диктатора з Кремля, пріоритетом є припинення обстрілів прикордонних регіонів. Але це завдання – "справа військового відомства".

Путін, коли продовжує активно розганяти вкиди про небезпеку обстрілів, може переслідувати ще одну мету. Зробити так, щоб росіяни боялися ймовірного наступу з боку України. Тож продовжували підтримувати так звану "спецоперацію".

Ну і для Путіна може бути важливим розпорошити українське військо. Щоб частина наших захисників відійшла від критичних напрямків просування до північно-східних прикордонних районів. Водночас в Інституті вважають цю ідею невдалою. Адже українське військове керівництво не спостерігає можливої загрози, наприклад, з тієї ж Білорусі.

З усім тим, активність поблизу Бєлгородської, Брянської та Курської областей усе одно не залишиться без уваги нашого війська. Певна частина захисників буде поблизу цих районів, щоб оперативно реагувати на можливу, хоч і не 100-відсоткову, загрозу.

Росія планує наступ 24 лютого

Про це в ефірі французького телеканалу розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, окупанти надзвичайно залежні від певного символізму. Тож вони можуть відновити великий наступ у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

На думку міністра оборони, окупанти можуть наступати на Донбасі та Півдні України. І до цього наші військові готові, адже знають, що від ворога можна очікувати всього.

Цими словами глава відомства нагадав міжнародним партнерам, що нам необхідно більше військової допомоги. Зброя та техніка дозволить нам тримати ініціативу у своїх руках.