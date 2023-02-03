В Брянской области утро началось громко: россияне травят байки о работе ПВО

Беспокойным было утро для жителей Брянской области. Туда подвезли свеженький "хлопок". Понятное дело, что местные власти не только нашли украинский след, но и похвастались работой ПВО.

Как рассказывают сами оккупанты, взрывы прозвучали около 5 утра, передает 24 Канал. Тогда, убеждает глава Брянской области Александр Богомаз, украинские военные якобы атаковали область.

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Традиционно работала ПВО

По словам того целого Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений. В то же время оперативные службы выполняют работу на местах. Традиционно ничего не ясно, но что уже.

Он, в традиционной для россиян манере, похвастался работой ПВО. Мол, системы сбили над областью 4 ракеты. Сама же атака была по территории Стародубского муниципального округа, если верить Богомазу. Отметим, что этот район находится именно на границе с Украиной.

Как бы то ни было, это только заявления Богомаза. Никаких подтверждений, фотографий с якобы сбитыми ракетами и тому подобное в сеть не выкладывали. Поэтому не исключаем, что это могла быть очередная информационная атака. И она направлена именно на россиян, чтобы поощрить их поддерживать войну против Украины.

Путин усиливает напряжение на фронте

Накануне в Институте по изучению войны вспомнили совещание, которое провел Путин 1 февраля. В ходе него обсуждали возобновление жилищной инфраструктуры Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей. Понятно, что восстановление связано с якобы атаками Украины. Диктатор из Кремля подчеркнул, что в приоритете – прекращение обстрелов приграничных районов. И что этой задачей будут заниматься "военные ведомства".

Активные вбросы со стороны Путина о якобы опасности обстрелов преследуют одну четкую цель. Он стремится сделать так, чтобы россияне имели страх перед предполагаемым наступлением со стороны Украины. Таким образом, они продолжат поддерживать так называемую "спецоперацию".

А еще для диктатора из Кремля важно, чтобы украинское войско было рассеяно по всей линии фронта. Так, части наших защитников придется отойти от критических направлений продвижения. Они будут дислоцироваться в приграничных северо-восточных районах, ожидая возможную угрозу оттуда.

Примечательно, что ни украинские оборонные ведомства, ни партнеры не наблюдают угрозу со стороны Беларуси. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что враг может повторить наступление с Севера. Более того, окружить Киев, но уже с запада.