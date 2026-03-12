Росіянам буде важко: військовий розкрив фатальні наслідки удару по заводу у Брянську

Сили оборони України завдали успішного удару по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Важливо, що туди прилетіли крилаті ракети Storm Shadow. Так ще й удар вдалося зафіксувати на український безпілотник.

Військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що варто окремо виділити, що усю атаку вдалося в режимі реального часу фіксувати за допомогою розвідувального безпілотника. Він не просто мав пролетіти більш ніж сотню кілометрів. Військові шукали обхідні маршрути та ретельно готувалися, аби здійснити цей удар.

Читайте також ППО засліпило: льотчик-інструктор вказав на цікаві деталі удару по заводу у Брянську

Чому це болючий для Росії удар?

За словами Киричевського, розвідувальний дрон чітко зафіксував, що ракети прилетіли саме по головному корпусу. Він є ядром усього процесу. А при виробництві мікроелектроніки надзвичайно важливо дотримуватися стерильності.

Приліт 5 крилатих ракет явно наробить тут проблем. До цього варто додати втрату унікального обладнання. А головне – втрату унікальних спеціалістів, які на момент зміни були на заводі.

Зверніть увагу! В мережі вже оприлюднили наслідки удару по заводу. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

Зрозуміло, що окупанти зможуть знайти інші можливості, де складати компоненти під електроніку для російських ракет. Але точно можна підтвердити, що ця атака зсуне темпи виробництва далекобійних ракет усіх можливих типів на певний час.

Україна й раніше робила успішні атаки по підприємствах, де виробляють складові до російських ракет або самі ракети. Варто згадати атаки по підмосковному заводу в Дубно, де виробляють ракети Х-101. Були навіть атаки по комбінатах з виробництва твердопаливного ракетного палива, без якого не полетить ні "Іскандер", ні "Орешник".

Після тривалої кампанії ось таких ударів росіянам почало доходити, що це не гра в одні ворота. Їм теж буде тяжко. І їм варто задуматися над наслідками своїх дій,

– зазначив Киричевський.

Удар по заводу "Кремній Ел"