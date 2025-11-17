Вибухи на Харківщині: Росія атакувала балістикою
- Увечері 17 листопада у Берестині на Харківщині пролунали вибухи через атаку Росії балістичними ракетами.
- Повідомляли про загрозу з Ростовської та Воронезької областей.
Росія продовжує терор України. Увечері 17 листопада вибухи пролунали у Берестині на Харківщині.
Місто під атакою балістики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія вгатила ракетами по центру Балаклії: є загиблі, кількість поранених знову зросла
Що відомо про вибухи на Харківщині?
О 22:45 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із Ростовської та Воронезької областей.
За кілька хвилин було зафіксовано швидкісну ціль на Полтавщину. Летіла вона повз Берестин на Харківщині.
Саме там і пролунали вибухи о 22:49.
Моніторингові канали зазначають, що для атаки росіяни застосували ракети "Іскандер-М".
Вибухи в Україні: останні новини
Увечері 17 листопада Дніпро опинилося під масованою атакою "Шахедів". Моніторингові канали писали про десятки дронів на місто.
А напередодні Росія завдала ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Загинули 3 людини, ще щонайменше – 15 отримали поранення, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
Окрім того, тієї ночі під прицілом знову була енергетична інфраструктура, зокрема Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей.