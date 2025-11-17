Взрывы на Харьковщине: Россия атаковала баллистикой
- Вечером 17 ноября в Берестине на Харьковщине прогремели взрывы из-за атаки России баллистическими ракетами.
- Сообщали об угрозе из Ростовской и Воронежской областей.
Россия продолжает террор Украины. Вечером 17 ноября взрывы прогремели в Берестине на Харьковщине.
Город под атакой баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о взрывах на Харьковщине?
В 22:45 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Ростовской и Воронежской областей.
Через несколько минут была зафиксирована скоростная цель на Полтавщину. Летела она мимо Берестина на Харьковщине.
Именно там и прогремели взрывы в 22:49.
Мониторинговые каналы отмечают, что для атаки россияне применили ракеты "Искандер-М".
Взрывы в Украине: последние новости
Вечером 17 ноября Днепр оказался под массированной атакой "Шахедов". Мониторинговые каналы писали о десятках дронов на город.
А накануне Россия нанесла ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. Погибли 3 человека, еще по меньшей мере – 15 получили ранения, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
Кроме того, той ночью под прицелом снова была энергетическая инфраструктура, в частности Харьковской, Сумской, Черниговской Одесской и Донецкой областей.