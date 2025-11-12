На зміні було 15 людей: деталі цинічної атаки по автотранспортному підприємству в Харкові

Росія завдала потужного удару по Харкову. У різних частинах міста є руйнування, зокрема постраждало автотранспортне підприємство. Ворог цинічно атакував його вже не вперше.

Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що у Харкові прозвучало три вибухи. Під ударом був старий центр міста. Ворожі безпілотники били по офісу та складу підприємства, яке займається автоперевезеннями.

Які наслідки удару по Харкову?

Анна Черненко наголосила, що через атаку по автотранспортному підприємстві є дуже серйозні руйнування.

Окупанти вже не вперше вдарили по цьому об'єкті. Раніше це сталося в липні 2025 року.

В одному із вантажів, які перевозила компанія буди дитячі книжки, книжки наших сучасників і шістдесятників. Література знову була під ударом,

– зауважила кореспондентка.

За попередньою інформацією, ворог використав 3 безпілотники типу "Герань".

На щастя, внаслідок цієї атаки немає постраждалих серед працівників автотранспортного підприємства.

Люди максимально дотримуються правил безпеки. Вони перейшли в укриття щойно стало зрозуміло, що атака на їхній район,

– сказала Анна Черненко.

Вона додала, що на зміну для роботи на підприємстві вийшло 15 людей. Їхня обачність допомогла вберегти життя, адже місце, де вони мали працювати зазнало значних ушкоджень внаслідок ворожої атаки.

Фахівці працюють на місцях прильотів, усуваючи там наслідки. Роботи у комунальників з кожним ударом ворожих безпілотників та ракет, на жаль, стає все більше і більше.

