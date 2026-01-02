Росія з самого ранку гатить по об'єкту теплогенерації в Херсоні: можливі перебої з опаленням

Російські війська із ранку 2 січня б'ють по одному з об'єктів теплогенерації у Херсоні. Через це у місті можливі перебої з опаленням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

Які наслідки російських атак по Херсону 2 січня?

Олександр Прокудін розповів, що з самого ранку один з об'єктів теплогенерації перебуває під ударами російських терористів. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті.

Мета ворога очевидна – цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла. Це – свідомий терор проти мирних людей,

– наголосив начальник Херсонської ОВА.

Також Прокудін показав наслідки російських атак.

Росіяни б'ють по об'єкту теплогенерації у Херсоні / Відео з фейсбуку Олександра Прокудіна

Окремо очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько зазначив, що Дніпровський район Херсона частково знеструмлено.

"Фахівці з'ясовують причини та займаються аварійно-відновлювальними роботами. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням", – написав посадовець.

Він також попросив громадян поставитися до ситуації, що склалася, із розумінням.

