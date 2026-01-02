Россия с самого утра бьет по объекту теплогенерации в Херсоне: возможны перебои с отоплением

Российские войска с утра 2 января бьют по одному из объектов теплогенерации в Херсоне. Из-за этого в городе возможны перебои с отоплением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина и главу Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Какие последствия российских атак по Херсону 2 января?

Александр Прокудин рассказал, что с самого утра один из объектов теплогенерации находится под ударами российских террористов. Вследствие прилетов возможны перебои с теплоснабжением в городе.

Цель врага очевидна – целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла. Это – сознательный террор против мирных людей,

– подчеркнул начальник Херсонской ОВА.

Также Прокудин показал последствия российских атак.

Россияне бьют по объекту теплогенерации в Херсоне / Видео из фейсбука Александра Прокудина

Отдельно глава Херсонской МВА Ярослав Шанько отметил, что Днепровский район Херсона частично обесточен.

"Специалисты выясняют причины и занимаются аварийно-восстановительными работами. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением", – написал чиновник.

Он также попросил граждан отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.

Когда до этого оккупанты били по Херсону?