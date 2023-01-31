Завдали ударів з 4 боків: чи був завод з виробництва Shahed-136 ціллю атаки по Ірану

В ніч на 29 січня в іранському місті, де виробляють, зокрема, дрони-камікадзе Shahed-136, сталася бавовна. Наразі відомо про чотири безпілотники, які завдали удари з різних боків.

Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський. За його словами, судячи з різних повідомлень, ізраїльські структури вважають операцію досить успішною.

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Утім, поки не варто стверджувати, що завод із виробництва Shahed-136 був ціллю безпілотників. Наразі тут є кілька припущень, але варто дочекатися більш-менш точної інформації.

Як наголосив Янушевський, виконавці цієї операції чітко продемонстрували – як би там не шифрувалися, ізраїльська розвідка знає про місця розташування секретних об'єктів в Ірані, де виробляють зброю. Звісно, якщо ці удари зробила ізраїльська розвідка, про що офіційно ніхто не повідомляв.

Я припускаю, що тут могла бути співпраця між ізраїльськими та українськими спецслужбами, враховуючи серйозне зближення між Росією та Іраном. А Іран – стратегічний противник Ізраїля упродовж щонайменше останніх двох десятиліть. Допускаю, що ми дійсно спостерігаємо неафішоване зближення Ізраїля та України в плані розвідки та силових структур,

– вважає Янушевський.

Чи був завод з виробництва Shahed-136 ціллю під час ударів по Ірану: дивіться відео

Чи може Ізраїль передати Україні зброю

Як зауважив Янушевський, щодо передачі зброї від Ізраїлю йде дуже тонка дипломатична гра. З самого початку конфлікту там дотримуються певної "золотої середини" – зброю не дають, але готують гуманітарну допомогу. Також багато різних речей банально ніхто не афішує.

Якщо говорити про політику на дипломатичному рівні, то ситуація дуже складна для ізраїльського керівництва на фоні протидії Ірану. Зараз, як бачимо, Росія зближується з Іраном, що все більше віддаляє її від Ізраїлю. Це добре для України та українсько-ізраїльських відносин,

– зазначив Янушевський.

На його думку, на цьому етапі не варто очікувати передачі зброї від Ізраїлю. Однак цілком реально, що країна і надалі постачатиме бронежилети та різну іншу амуніцію, яка допомагає на полі бою.

Також багато різних ініціатив йдуть від звичайних громадян Ізраїлю. До України їдуть як кінологи, так і місцеві психологи, медики, волонтери тощо.

Вибухи в Ірані: коротко