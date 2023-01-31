Нанесли удары с 4 сторон: был ли завод по производству Shahed-136 целью атаки по Ирану

В ночь на 29 января в иранском городе, где производят, в частности, дроны-камикадзе Shahed-136, случились хлопки. Пока известно о четырех беспилотниках, нанесших удары с разных сторон.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский. По его словам, судя по разным сообщениям, израильские структуры считают операцию достаточно успешной.

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Впрочем, пока не следует утверждать, что завод по производству Shahed-136 был целью беспилотников. Сейчас естьнесколько предположений, но стоит дождаться более-менее точной информации.

Как отметил Янушевский, исполнители этой операции четко продемонстрировали – как бы там не шифровались, израильская разведка знает о местоположении секретных объектов в Иране, где производят оружие. Конечно, если эти удары нанесла израильская разведка, о чем официально никто не сообщал.

Я предполагаю, что здесь могло быть сотрудничество между израильскими и украинскими спецслужбами, учитывая серьезное сближение между Россией и Ираном. А Иран – стратегический противник Израиля на протяжении как минимум последних двух десятилетий. Допускаю, что мы действительно наблюдаем неафишированное сближение Израиля и Украины в плане разведки и силовых структур,

– считает Янушевский.

Был ли завод по производству Shahed-136 целью во время ударов по Ирану: смотрите видео

Может ли Израиль передать Украине оружие

Как отметил Янушевский, насчет передачи оружия от Израиля идет очень тонкая дипломатическая игра. С самого начала конфликта там придерживаются определенной "золотой середины" – оружие не дают, но готовят гуманитарную помощь. Также много разных вещей банально никто не афиширует.

Если говорить о политике на дипломатическом уровне, то ситуация очень сложна для израильского руководства на фоне противодействия Ирану. Сейчас, как мы видим, Россия сближается с Ираном, что все больше отдаляет ее от Израиля. Это хорошо для Украины и украинско-израильских отношений,

– отметил Янушевский.

По его мнению, на этом этапе не следует ожидать передачи оружия из Израиля. Однако вполне реально, что страна и дальше будет поставлять бронежилеты и разную другую амуницию, которая помогает на поле боя.

Также многие разные инициативы идут от обычных граждан Израиля. В Украину едут как кинологи, так и местные психологи, медики, волонтеры и т.д.

Взрывы в Иране: коротко