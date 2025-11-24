На Ізмаїл налетіли дрони: в місті чули вибухи

Після опівночі в понеділок, 24 листопада, Росія застосувала дрони проти Одещини. Гучно було в Ізмаїлі.

Що відомо про вибухи в Ізмаїлі?

В Одеській області повітряна тривога почалася ще о 23:32. Небезпека лунала для різних районів. Найбільше дронів цього разу рухалося на Ізмаїл.

У місті вибухи пролунали приблизно о 00:04. Повторні вибухи пролунали за дві хвилини.

Повітряні Сили водночас попередили, що група БпЛА рухається на місто.

БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Ізмаїльський район Одещини,

– повідомляли військові.

Відбій на Одещини оголосили о 00:18. Наразі про можливі наслідки атаки місцева влада не повідомила.

Якщо загроза через дрони буде оголошена знову, радимо пройти в безпечні місця й перебувати там до відбою.

