22 листопада, 02:11
У Криму знову гучно: вибухи чули у Сімферополі, Армянську, Гвардійську й Красноперекопську

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Криму чули вибухи в Сімферополі, Армянську, Гвардійську та Красноперекопську.
  • Імовірно там сталося влучання у підстанцію, є повідомлення про перебої зі світлом.

У тимчасово окупованому Криму у ніч на суботу, 22 листопада, чули вибухи. Гучно було у щонайменше 4 містах, є інформація про можливі перебої зі світлом.

Причиною називають можливе влучання у підстанцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер" та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Криму?

У мережі оприлюднили інформацію про гучні звуки в Армянську, Гвардійську та Красноперекопську. У Сімферополі також повідомляють про велику кількість вибухів, є попередні дані про виклик швидкої у місті незадовго після цього.

00:45 у Сімферополі з боку ДРЕСу пролунав вибух, 00:50 туди промчала швидка. О 01:00 пролунав вибух у північно-західній частині міста, повідомляють підписники, 
– ідеться у повідомленні.

Також, за попередньою інформацією, під удар у Криму потрапила підстанція у Красноперекопську. Зазначають, що вона розташована біля Кримського содового заводу. Водночас у мережі з'явилися кадри роботи ППО на півострові.

Робота російської ППО у Криму: дивіться відео

У Красноперекопську повідомляють про дим після атаки: дивіться відео  (Увага! Нецензурна лексика)

Коли у Криму чули вибухи раніше?

  • Нагадаємо, минулої ночі дрони атакували Саки в тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева теплова електростанція. У багатьох жителів району зникло опалення. Російська ППО намагалася відбити атаку.

  • За кілька днів до цього у Сакському районі Криму чули щонайменше 10 вибухів. Місцеві жителі писали, що бачили ракети. Попередньо, під атакою тоді опинився аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.

  • Ще раніше українські дрони успішно уразили стратегічний об'єкт росіян у Феодосії АТ "Морський нафтовий термінал", через це там була пожежа. Це здійснили оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.