В Крыму снова громко: взрывы слышали в Симферополе, Армянске, Гвардейске и Красноперекопске
- В Крыму слышали взрывы в Симферополе, Армянске, Гвардейске и Красноперекопске.
- Предположительно там произошло попадание в подстанцию, есть сообщения о перебоях со светом.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на субботу, 22 ноября, слышали взрывы. Громко было по меньшей мере в 4 городах, есть информация о возможных перебоях со светом.
Причиной называют возможное попадание в подстанцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер" и местные телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в Крыму?
В сети обнародовали информацию о громких звуках в Армянске, Гвардейске и Красноперекопске. В Симферополе также сообщают о большом количестве взрывов, есть предварительные данные о вызове скорой в городе вскоре после этого.
00:45 в Симферополе со стороны ГРЭС прозвучал взрыв, 00:50 туда промчалась скорая. В 01:00 прогремел взрыв в северо-западной части города, сообщают подписчики,
– говорится в сообщении.
Также, по предварительной информации, под удар в Крыму попала подстанция в Красноперекопске. Отмечают, что она расположена возле Крымского содового завода. В то же время в сети появились кадры работы ПВО на полуострове.
Работа российской ПВО в Крыму: смотрите видео
В Красноперекопске сообщают о дыме после атаки: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)
Когда в Крыму слышали взрывы раньше?
Напомним, прошлой ночью дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная тепловая электростанция. У многих жителей района исчезло отопление. Российская ПВО пыталась отразить атаку.
За несколько дней до этого в Сакском районе Крыма слышали по меньшей мере 10 взрывов. Местные жители писали, что видели ракеты. Предварительно, под атакой тогда оказался аэродром "Гвардейское" или тамошняя нефтебаза.
Еще раньше украинские дроны успешно поразили стратегический объект россиян в Феодосии АО "Морской нефтяной терминал", из-за этого там был пожар. Это осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.