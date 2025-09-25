Ввечері 25 вересня місцеві жителі тимчасово окупованого Криму здригалися від вибухів. Мешканці розповідають про роботу ворожої ППО.

Про таке повідомляють у місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал.

Актуально Українські дрони атакували кілька головних газорозподільчих станцій на окупованій Луганщині

Що відомо про вибухи в Криму?

Очевидці повідомляли про проліт ракети о 22:40 над Феодосією, а вже о 22:56 стало чути сильні вибухи в Кіровському районі.

Згодом з'ясувалося, що над Феодосією пролетів літак, а не ракета.

Близько 23:11 у Кіровському районі повторно пролунали потужні вибухи. За словами місцевих, у небі літав безпілотник.

Зауважте! З 2022 року Україна системно готувалася до дронових атак по півострову, і зараз їхня інтенсивність зросла. Ці удари вже призвели до втрати росіянами унікального супутникового обладнання й мають значний деморалізаційний ефект для росіян.

Також є інформація, що з боку Старокримського полігону працювали підрозділи російської протиповітряної оборони

Невдовзі пролунали ще два вибухи, найімовірніше, під ударом опинився аеродром "Кіровське".

Також мешканці Красноперекопського району сповіщають про активні польоти винищувачів.

Пізніше, близько 23:38, звуки вибухів почули й мешканці населеного пункту Владиславівка.

Також в Армянську о 23:44 пролунав потужний вибух. За словами місцевих, ймовірно стався приліт – вибухова хвиля була дуже сильною.

Яка ситуація в Криму?