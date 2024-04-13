ЗСУ вдарили по угрупуванню ворожих військ "Центр" у Луганську: геолокація влучання

Вдень 13 квітня на території тимчасово окупованого Луганська пролунали вибухи. Станом на зараз стало відомо, куди саме був приліт.

Тоді у небо здійнявся густий стовп диму, а окупанти підтвердили інформацію про прильоти. Зазначалося також, що поруч розташована військова частина російських загарбників.

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Куди все ж прилетіло

Вдень у тимчасово окупованому Луганську було неспокійно, там лунали вибухи. Так звана "місцева влада" підтверджувала інформацію про влучання.

У Луганську чули вибухи, є влучання / Фото "Донбас. Реалії"

Журналісти видання "Донбас. Реалії" оприлюднили геолокація місця прильоту. Цьому посприяли відео очевидців, які було з провулка Базисний та вулиці Челюскінців.

Місце влучання у Луганську / Фото "Донбас. Реалії"

Місцеві телеграм-канали публікували відео вибухів і чорним димом над містом. На кадрах було чути детонацію боєприпасів.

Місце влучання у Луганську / Фото "Донбас. Реалії"

Що каже СтратКом ЗСУ

СтратКом ЗСУ заявляє, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ "Центр" противника у тимчасово окупованому Луганську"

Окупаційна влада раніше повідомила, що удару було завдано по машинобудівному заводу. Однак вочевидь загарбники вкотре не хочуть визнавати влучань по російських військах.

Що цьому передувало