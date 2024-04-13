ВСУ ударили по группировке вражеских войск "Центр" в Луганске: геолокация попадания
Источник:"Донбасс. Реалии"
Днем 13 апреля на территории временно оккупированного Луганска прогремели взрывы. По состоянию на сейчас стало известно, куда именно был прилет.
Тогда в небо поднялся густой столб дыма, а оккупанты подтвердили информацию о прилетах. Отмечалось также, что рядом расположена военная часть российских захватчиков.
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Куда все же прилетело
Днем во временно оккупированном Луганске было неспокойно, там раздавались взрывы. Так называемая "местная власть" подтверждала информацию о попадании.
Журналисты издания "Донбасс. Реалии" обнародовали геолокацию места прилета. Этому поспособствовали видео очевидцев, которые были из переулка Базисный и улицы Челюскинцев.
Местные телеграмм-каналы публиковали видео взрывов и черным дымом над городом. На кадрах было слышно детонацию боеприпасов.
Что говорит СтратКом ВСУ
СтратКом ВСУ заявляет, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске"
Оккупационные власти ранее сообщили, что удар был нанесен по машиностроительному заводу. Однако очевидно захватчики в очередной раз не хотят признавать попаданий по российским войскам.
Что этому предшествовало
- Около полудня 13 апреля во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы. Россияне заявили, что прилеты зафиксировали якобы в районе автовокзала. Однако рядом расположен ряд важных военных объектов.
- Кроме того, местные жители в сети опровергают заявления, что якобы прилеты были в районе автовокзала. Десятки пользователей утверждают, что прилеты были именно возле завода, где российские военные могли хранить важную технику.
- Известно также, что вышеупомянутый машиностроительный завод функционирует еще с 1787 года. После провозглашения независимости Украины, он стал крупнейшим производителем горно-обогатительного оборудования на территории страны.
- Однако, после оккупации Луганска, он работает на Россию и дела там пошли не очень хорошо. В начале июля 2014 года на заводе жаловались на длительное отсутствие заказов. Часть сотрудников не может доехать на работу из-за проблем с транспортом.
- Как выяснилось, с территории завода вывезли некоторое оборудование в Россию, однако он и в дальнейшем производит оборудование для предприятий электронного машиностроения, изготавливая как и серийные детали, так и по чертежам заказчиков.