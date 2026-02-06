Вибухи прогриміли у Кропивницькому під час атаки БпЛА

Ударні дрони ворога дісталися до Кіровоградської області вночі 6 лютого. У Кропивницькому чули звуки вибухів.

Про це інформує Суспільне. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку ворога на Кропивницький 6 лютого вночі?

Повітряна тривога у Кіровоградській області триває у різних районах приблизно з 2 ночі. Близько 4 ранку Повітряні сили проінформували про групу ударних безпілотників ворога у цьому регіоні.

Місцеві ЗМІ та телеграмні спільноти написали про звук вибуху уперше о 04:33, і потім писали ще про нові вибухи. Інформація від військової адміністрації на момент публікації не надходила.

Звернімо увагу, що в цей самий час російський дрон створив загрозу для Луцька. Про що писали в ОВА та Повітряні сили.

Де ще лунали вибухи під час нічної атаки?