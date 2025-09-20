Вдень 20 вересня продовжується атака російських "Шахедів" на Україну. Через це гучно було на Полтавщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Дивіться також На Україну летіли майже 600 БпЛА та 40 ракет: у мережі показали мапу їхнього руху

Що відомо про вибухи на Полтавщині?

Повітряна тривога почала ширитися Полтавською областю о 14:48.

Уже згодом, о 15:04, Повітряні сили попередили, що російський безпілотник на південному заході Сумщини рухався південно-західним курсом у сторону Полтавщини. Окрім того, на північному сході області уже було кілька БпЛА, які летіли теж південно-західним курсом.

О 15:09 стало відомо, що у Полтавській області працює ППО.

На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях,

– писав Володимир Когут.

До слова, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Вибухи в Україні: останні новини