Краснодарський край у Росії масовано атакували з повітря: горить нафтовий термінал
- У Краснодарському краї Росії сталася масована атака дронів, внаслідок якої загорівся нафтовий термінал у порту Новоросійська, і були пошкоджені кілька будівель.
- Аеропорти Краснодара і Геленджика тимчасово закривали, а також повідомляється про вибухи в Севастополі та Сімферополі, де фіксували пуски ракет комплексу ППО "Панцир-С1".
Краснодарський край Росії опинився під масованою атакою дронів. Повідомляєтсья про велику пожежу на нафтовому терміналі у порту Новоросійська.
У регіоні лунала повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?
Дрони масовано атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.
Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали.
Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ.
Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії Транснефть. Він є стратегічно важливим вузлом для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.
Момент удару по Новоросійську: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Перші хвилини після прильоту у Новоросійську: дивіться відео
Вибухи у Новоросійську: дивіться відео
Також влучання, ймовірно, сталося по позиціях комплексів С-300/400 на території військової чатини 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознамєнного полка.
Російські телеграм-канали повідомляють про 1 постраждалого і пошкодження 3 будинків. Пораненого госпіталізували, він постраждав від уламків вибитих вікон. Фрагменти дрона нібито влетіли прямо у квартиру одного з будинків.
Пошкоджено зокрема супермаркет "Лента", який якраз таки розташований поряд з позиціями С-400.
Супермаркет "Лента" і кут зйомки відео з вибухом, ймовірно, на позиціях С-400 / фото Exilenova+
Момент удару по ймовірних позиціях С-300/400: дивіться відео
Повідомляється також про вибухи в окупованому Севастополі та потужний, за словами очевидців, вибух у Сімферополі. Деталі поки невідомі.
У Севастополі фіксували пуски ракет комплексу ППО "Панцир-С1".
Де ще у Росії останнім часом неспокійно?
У Нижньокамську, Татарстан, сталася масштабна пожежа на підприємстві "Нижньокамськнафтохім".
OSINT-аналітики також виявили, що вогонь зайнявся на Промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС).
Російське місто Орел у ніч на 13 листопада атакували дрони. Внаслідок роботи російської ППО уламки БпЛА у місті нібито пошкодили скління будинків та автомобілі.
Удень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вдарили по НПЗ "Орськнафтооргсинтез", що в місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там було чутно вибухи й була пожежа.