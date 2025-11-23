Дрони атакували Московську область: горить місцева ГРЕС
- Дрони атакували Шатуру у Московській області, під ударом опинилася ГРЕС, яка є однією з найстаріших електростанцій у Росії.
- Російське міноборони заявило про збиття 75 дронів у різних регіонах, включаючи Чорне море, Крим та кілька областей Росії.
Дрони атакували Шатуру у Московській області. Горить місцева ГРЕС.
Роботу призупиняв аеропорт Жуковський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про атаку на Московську область?
У Шатурі Московської області повідомляють про атаку дронів. Під ударом опинилася ГРЕС.
Це теплова електростанція потужністю 1500 мегават. Це одна з найстаріших електростанцій у Росії, яку заснували у 1920 році. Вона забезпечує енергією і теплом Московську область.
Попередньо горить вузел видачі потужності ГРЕС. Місцеві публікують яскраві відео.
Дрони атакували ГРЕС у Московській області: дивіться відео
Момент удару по ГРЕС у Шатурі: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Пожежа на ГРЕС на Московщині: дивіться відео
У Московській області горить ГРЕС після атаки дронів: дивіться відео
Тимчасово призупиняв роботу аеропорт Жуковський.
Російське міноборони заявляє про збиття 75 дронів:
- 36 – над акваторією Чорного моря
- 9 – в окупованому Криму
- 7 – у Брянській області
- 4 – у Воронезькій області
- 3 – у Краснодарському краї
- по 2 – у Смоленській та Московській областях
- по 1 – у Бєлгородській і Рязанській області.
Дрони могли атакували базу Чорноморського флоту Росії
Невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Вибухи пролунали в Анапі та Новоросійську. Ймовірно, під ударом могла опинитися база Чорноморського флоту.
Місцеві жителі розповідали, що у них тремтіли вікна. Перед цим у регіоні лунали сирени Також обмеження діяли в аеропортах Краснодара та Геленджика.