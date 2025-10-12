БпЛА вдарили по Смоленському авіаційному заводу, – OSINT
- 12 жовтня безпілотники могли атакувати Смоленський авіаційний завод.
- Жителі повідомили про вибухи та дим внаслідок обстрілу.
Вночі 12 жовтня невідомі дрони атакували кілька областей Росії. Безпілотники, ймовірно, вдарили по Смоленському авіаційному заводу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на OSINT-фахівця Blinzka.
Що відомо про удар по Смоленській області?
Уночі 12 жовтня у Смоленську безпілотники, ймовірно, вдарили по АТ "Смоленський авіаційний завод" (СмАЗ). Жителі міста чули вибухи та бачили густий дим в районі підприємства.
Небо після ураження заводу: дивіться відео
АТ "Смоленський авіаційний завод" спеціалізується на виробництві та модернізації авіаційних і ракетних систем. Також збирає та обслуговує високоточне озброєння, включно з крилатими ракетами та компонентами для авіаційних комплексів.
Дим в районі заводу під Смоленськом / Фото з телеграму Supernova+
Ймовірне місце ураження / Фото OSINT (blinzka)
Губернатор Василь Анохін підтвердив падіння БпЛА у регіоні та зазначив, що нібито було збито два дрони.
Які наслідки нещодавніх вибухів у Росії?
Вночі 12 жовтня вибухи лунали також на Брянщині. Ймовірно, під удар потрапила місцева електропідстанція.
Увечері 11 жовтня в Бєлгороді пролунали потужні вибухи. За повідомленнями ЗМІ, пошкоджено ТЕЦ "Луч". У частині міста зникло електропостачання.
Цього місяця дрони СБУ атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані, пошкодивши установку АВТ-5. Ця установка критично важлива для первинної переробки нафти, без якої подальша обробка неможлива.