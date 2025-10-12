Ночью 12 октября неизвестные дроны атаковали несколько областей России. Беспилотники, вероятно, ударили по Смоленскому авиационному заводу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-специалиста Blinzka.

Что известно об ударе по Смоленской области?

Ночью 12 октября в Смоленске беспилотники, вероятно, ударили по АО "Смоленский авиационный завод" (СмАЗ). Жители города слышали взрывы и видели густой дым в районе предприятия.

Небо после поражения завода: смотрите видео

АО "Смоленский авиационный завод" специализируется на производстве и модернизации авиационных и ракетных систем. Также собирает и обслуживает высокоточное вооружение, включая крылатые ракеты и компоненты для авиационных комплексов.

Дым в районе завода под Смоленском / Фото из телеграмма Supernova+

Вероятное место поражения / Фото OSINT (blinzka)

Губернатор Василий Анохин подтвердил падение БПЛА в регионе и отметил, что якобы были сбиты два дрона.

Какие последствия недавних взрывов в России?