У Волгоградській області Росії повідомили про масовану атаку дронів на енергооб'єкти. Через падіння уламків сталася пожежа на лінії електропередачі.

Про це повідомляє 24 Канал російський інформаційний телеканал "Дощ".

Дивіться також До Москви долітатиме: військовий назвав пріоритетні цілі у ворога

На що скаржаться росіяни?

Глава Волгоградської області заявив про масовану атаку дронів на енергооб'єкти регіону.

У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовується протипожежними силами,

– каже Андрій Бочаров.

Варто зауважити, що ця підстанція забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

За повідомленнями, кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Глава регіону стверджує, що пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає.

Водночас у міністерстві оборони Росії заявили про нібито 51 збитий безпілотник над регіонами країни та тимчасово окупованим Кримом. Над Волгоградською областю, згідно з повідомленням відомства, було збито 11 безпілотників.

Коли в Росії також було гучно?