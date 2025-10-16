Укр Рус
16 октября, 08:24
2

Массированная атака на энергообъекты: россияне жалуются из-за обстрелов

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В Волгоградской области произошла массированная атака дронов на энергообъекты, повлекшая пожар на линии электропередачи.
  • Из-за атаки несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, однако повреждений жилых зданий и пострадавших нет.

В Волгоградской области России сообщили о массированной атаке дронов на энергообъекты. Из-за падения обломков произошел пожар на линии электропередачи.

Об этом сообщает 24 Канал российский информационный телеканал "Дождь".

На что жалуются россияне?

Глава Волгоградской области заявил о массированной атаке дронов на энергообъекты региона.

В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами,
– говорит Андрей Бочаров.

Стоит заметить, что эта подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

По сообщениям, несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения. Глава региона утверждает, что повреждений жилых зданий и пострадавших нет.

В то же время в министерстве обороны России заявили о якобы 51 сбитом беспилотнике над регионами страны и временно оккупированным Крымом. Над Волгоградской областью, согласно сообщению ведомства, было сбито 11 беспилотников.

Когда в России также было громко?

  • Напомним, что утром 15 октября в Уфе, что является столицей российского Башкортостана, летали неизвестные дроны. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода видели много дыма.

  • Кроме того, в ночь на 15 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

  • Губернатор российского региона заявил, что "атака БпЛА отражена". По его словам, в результате падения обломков БпЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены 4 частных домовладения.