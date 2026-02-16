У Севастополі та Керчі гучно: окупанти бідкаються на дронів по Криму

Ввечері 16 лютого у Севастополі та прилеглих районах лунає повітряна тривога через атаку безпілотників. Над морською акваторією нібито уже збито щонайменше 5 повітряних цілей.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали та губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Дивіться також ГУР влаштувало "спеку" ворогу у Криму: під ударом був десантний катер, РЛС і не лише

Що відомо про атаку на Севастополь?

Близько 18:00 16 лютого мешканці Севастополя, Таманського та Керченського півостровів почули сигнали повітряної тривоги через ймовірну атаку безпілотників. Вже о 18:05 у Севастополі було чутно вибухи. За попередніми даними російських телеграм-каналів, у місті працювали сили "певео". Містян закликають залишатись в укриттях та уникати відкритих просторів.

В напрямку Севастополя реактивні безпілотники противника,

– писали місцеві пабліки.

За словами губернатора, російська ППО збила 5 повітряних цілей над акваторією моря в районі Орлівки та мису Херсонес.

У Керчі та прилеглих районах вперше з початку повномасштабної війни чутно сирени повітряної тривоги. Мешканці фіксують роботу російської ППО. А пабліки пишуть про гучні звуки збиття безпілотників. Наразі рух через Керченський міст тимчасово перекрито. Це пов'язують із загрозою атаки БпЛА.

Згодом телеграм-канал "Кримський вітер" уточнив, що серія вибухів пролунала поблизу аеродрому "Кача", що на півночі Севастополя.

Небезпека охоплює південь Приазов'я, Генічеський район та Арабатську Стрілку.

Українські та російські військові відомства наразі офіційно ситуацію не коментували.

Сили оборони уразили об'єкти противника на ТОТ Криму: що відомо?