Росіяни продовжують атакувати Україну, тероризуючи цивільні міста. Так, у суботу, 20 вересня, в місті Суми було чути вибухи. Внаслідок удару пошкоджено нежитлові будівлі.

Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Суспільне.

Що відомо про атаку на Суми?

Близько 10:00 в суботу мешканці чули вибухи в місті. За даними місцевих ЗМІ, звук міг бути спричинений ударами РСЗВ.

У Повітряних силах підтвердили пуски керованих авіаційних російською тактичною авіацією.

Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що в місті зафіксовано приліт. Він додав, що всі екстрені служби вже працюють.

За даними Сумської ОВА, у Ковпаківському районі Сум противник поцілив по нежитлових об'єктах. За попередньою інформацією, жертв та поранених немає.

У районі зафіксовані перебої з електропостачанням вчастини споживачів череж ворожу атаку. Відомо також про зміни в русі деяких тролейбусів.

Наразі спеціалісти перевіряють місце удару та уточнюють масштаби пошкоджень.

Наслідки російської атаки на Україну 20 вересня