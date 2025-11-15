Графіки відключень можуть бути до весни, а от газ не має зникнути, – ЗМІ про удари по енергетиці

В інформаційному просторі багато "лякалок", мовляв, зима буде страшною, а українці замерзатимуть у власних квартирах після російських ударів по енергетиці. Журналісти BBC Україна проаналізували, що відбувається з енергетикою України зараз.

Чому Росія змінила тактику ударів по енергетиці?

Зараз ворог намацує слабкі точки української енергосистеми.

У цьому році Росія вирішила зосередитись на спробах відірвати від об'єднаної української енергосистеми окремі частини, насамперед прифронтові та прикордонні області на сході: Чернігівську, Сумську, Харківську Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку,

Зверніть увагу! 12 листопада Полтаваобленерго повідомило, що через російську атаку виник форс-мажор. Із 8 листопада обленерго втратило можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, тобто фактично було відрізане від всієї України. Втім, того ж дня саме ж Полтаваобленерго спростувало цю інформацію, мовляв, від об'єднаної енергосистеми ніхто їх не відірвав.

До того ж окупанти почали використовувати для атаки по одному енергооб'єкту одночасно до кількох десятків "Шахедів" і балістичні ракети.

Бойова частина "Шахеда" збільшилась вдвічі, до 90 кілограмів, а балістика покращила свою точність і можливість ухилятися від ППО. Пряме влучання декількох таких ракет чи "Шахедів", наприклад, в машинну залу ТЕЦ може призвести до фактично повного знищення і зупинки цього об'єкта,

Чи достатньо захищена енергетика від ударів?

За захист енергооб'єктів у державі відповідають різні установи. А тому об'єкти захищають різними темпами і по-різному.

Влада намагалася звинуватити Володимира Кудрицького в недостатній захищеності української енергосистеми. Та він звинувачення відкидає.

"Тільки в кінці минулого року деякі великі державні компанії, як-от Енергоатом, почали замовляти проєктні роботи для зведення сховищ. Це публічна інформація в Prozorro. Укренерго та Агентство відновлення почали діяти влітку 2023 року. А Енергоатом, Центренерго та інші "прокинулися" в кінці 2024-го", – сказав Кудрицький.

Ще однією "новацією" росіян стали удари по малих підстанціях ПС-110, які відповідають за безпосередню передачу електроенергії побутовим споживачам. Агентство відновлення вже будує понад 100 об'єктів захисту для цих підстанцій і прагне завершити цю роботу у стислі терміни.

Які є рівні захисту українських об'єктів розподілення і передачі енергії:

Обкладання трансформаторів, мішками з піском або габіонами, що має захистити від уламків ракет і дронів. Але від прямого влучання це не врятує. Цей рівень виконаний на майже 100% по усіх об'єктах.

Побудова спеціальної бетонної чи металевої конструкції, наприклад, сіток над об'єктом, що має убезпечити від найтяжчих наслідків влучання. Цей рівень захисту також встановили вже майже на всіх підстанціях.

Побудова з нуля велетенського саркофага чи укриття для всієї підстанції – цей проєкт реалізували лише на 50% на найбільш критичних об'єктах. І це найдорожчий і найскладніший рівень захисту.

А ось об'єкти генерації, ті ж самі ТЕС і ГЕС, закрити бетоном чи металом майже неможливо,

Їх намагаються прикрити ППО і РЕБами.

Чи будуть відключати газ узимку?

Удари по газовій інфраструктурі теж почастішали. Джерела BBC вважають, що українці будуть з газом.

По-перше, неможливо знищити заглиблені в землю газосховища, а якщо пошкодити компресор, який підіймає газ нагору, його можна підняти без компресора. По-друге, Україна почала активно закупляти зріджений природний газ (LNG) у західних партнерів, в першу чергу в США. Станом на зараз він фактично закриває третину щоденного споживання. (...) По-третє, державні та приватні енергокомпанії активно закупляють, ремонтують і створюють запаси найбільший дефіцитного інструменту газового обладнання – компресорів, які активно знищує Росія в результаті масованих обстрілів,

Тож, судячи з усього, апокаліпсису не буде.

Але потрібно зробити кілька речей:

забезпечити максимальний доступ до енергообладнання, яке ще є в Європі, як до нового, так і до того, що було у використанні;

вчасно і в повному обсязі фінансувати відновлення пошкоджених об'єктів;

максимально працювати над покращенням захисту цих об'єктів.

Скільки ще діятимуть графіки відключень?

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук сказав: дефіцит в енергосистемі можна зменшити завдяки ощадливому споживанню і збільшенню імпорту електрики з Європи, а проблему з газом – перекрити імпортом зрідженого природного газу. За його словами, ситуація непроста, але контрольована.

Проте BBC навело дані, що російські атаки до середини листопада вже знищили майже п'яту частину від запланованої енергопотужності України. А тому, імовірно, відключення світла протримаються до весни 2026 року.