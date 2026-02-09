Катастрофа для Росії, – військовий оцінив, як відключення Starlink змінило фронт

Нещодавно росіяни на фронті зіштовхнулись з блокуванням доступу до супутникового зв'язку. Це серйозна проблема для армії окупантів, адже без цього неможливо коригувати військові дії.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що внаслідок відсутності зв'язку ворог почав знищувати свої ж групи. Тим часом замінити Starlink їм ніяк не вдасться.

Як відключення Starlink змінило фронт?

Військовослужбовець зауважив, що втрата Starlink має системний характер на всій лінії фронту, це не локальні відключення для ворога на певних ділянках фронту.

Це катастрофа для Росії, адже всі до нього звикли,

– наголосив він.

Сазонов пригадав, що з 2023 року і українські військові, і росіяни активно почали використовувати супутниковий зв'язок для коригування роботи дронів. З того часу на фронті обидві сторони могли фіксувати кожний рух, що було неможливо без зв'язку.

"А зараз в росіян починаються проблеми без цього зв'язку. На Запоріжжі вони навіть знищили власну групу солдатів, бо думали, що то українці", – зазначив він.

Військовослужбовець додав, що наразі окупанти можуть використовувати дротовий зв'язок та рації, але це смішно – зі зв'язком Starlink не зрівняється нічого.

Зауважте! Тим часом Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти почали розв'язувати проблему у цікавий спосіб – пробують обходити блокування та реєструвати Starlink підставними людьми в Україні. Водночас виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло припустив, що російські солдати будуть використовувати Telegram для коригування ударів.

Що передувало блокуванню зв'язку росіянам?