"Відповідальність буде на вас": на яку хитрість для верифікації Starlink може піти Росія

Російські блогери скаржаться, що за вказівкою Ілона Маска 80% Starlink з російського боку "лягли". Тепер Росія шукає як діяти в цій ситуації, намагається купити українських громадян, пропонуючи "роботу" та оплату в 400 доларів.

Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, пояснивши, що росіяни заметушилися і шукають готових активувати їм Starlink та передати відповідні дані.

Росія поширює повідомлення, прикриваючись ЗСУ

Ексспівробітник СБУ зазначив, що якщо хтось з українців погодиться на таку співпрацю, то будуть відповідні наслідки. З його слів, від цього російські окупанти отримають певне просування на фронті.

Ті, хто піде на таке, будуть дуже швидко виявлені. Це не стане великою таємницею для українських силовиків побачити, що в росіян працює Starlink, встановити ID-номери, на кого він зареєстрований. Вони знайдуть умовного Іванова чи Петрова, де б той не проживав. Тоді ця людина найближчі 12 років проведе в будівлі, де точно немає інтернету,

– озвучив Ступак.

Подібні повідомлення від російської сторони вже почали з'являтися на просторах інтернету. Однак в них підло вказується, що це буцімто звернення від ЗСУ, тим самим Росія хоче ввести в оману українських громадян. Зазначається, що начебто українські військові перебувають десь на позиції та не мають змоги оперативно зареєструвати термінал Starlink і потребують допомоги у верифікації.

Це буде навіть не шахрайство, а державна зрада, які б мотиви не були в людини: за гроші чи хтось попросив. Відповідальність буде на вас, бо комплекс Starlink буде зареєстрований на ваше прізвище та ім'я, ідентифікаційний код, дату народження. Людина буде знайдена за лічені години,

– пояснив Ступак.

Він підсумував, що в українських військових передбачена своя процедура, яким чином реєструвати комплекси Starlink і вони ніколи з цього приводу до цивільних громадян не звертаються.

Зауважте! Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що через блокування Starlink противник не має змоги наступати малими піхотними групами. Раніше, аби керувати ними з дронів і мати комунікацію, він використовував супутниковий зв'язок. Трегубов прогнозує, що росіяни перейдуть на радіозв'язок, але це не є надійним варіантом, бо його можна глушити.

