Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що відключення Starlink сильно вдарило по Росії. Вони фактично втратили можливість наступати малими групами.

Чому Росія не може обійтися без Starlink?

Насамперед ворог використовував супутниковий зв'язок для того, щоб керувати малими групами з безпілотників, підтримувати зв'язок у реальному часі. Саме ці штурмові групи є основою російського наступу. Зараз окупанти втратили можливість стабільного зв'язку.

"Це паралізувало можливість наступу на окремих ділянках. Я не знаю, як вони це вирішуватимуть.Напевно, намагатимуться застосовувати провідний інтернет, але це не допоможе групам, які безпосередньо у полі", – наголосив Віктор Трегубов.

Зверніть увагу! Starlink-термінали перестали працювати у росіян біля Покровська, Мирнограда, Гуляйполя, де йде активний наступ. Російські оператори дронів не можуть підійнятися у повітря. Колишній працівник СБУ Іван Ступак зауважив, що варто сподіватися на загальне сповільнення просування ворога.

Ймовірно, ворог перейде на радіозв'язок, але його глушать, перехоплюють. Він не є надійним. Тому в цьому сенсі Україна виграла. Звісно, певні проблеми є і в українських військових, які користувалися "сірими" терміналами від волонтерів, але це можна вирішити. Потрібно лише зареєструвати свій Starlink.

Чи має Росія альтернативу?

Поки про альтернативні засоби зв'язку відомо мало. Окупанти намагалися створити свій аналог Starlink, але їм це не вдалося. Ідея обернулася повним провалом. Також є китайські розробки, але вони ще точно не готові до використання, ба більше, масового.

На тлі Starlink – це лише проєкт чи прототип, а не те, що готове до реального засточування. Тому альтернативи фактично нема. Є радіозвязок, але він був у Росії ще з початку війни,

– додав Віктор Трегубов.

Ворог почав використовувати Starlink приблизно два роки тому. Він був дуже потрібен для координації малих груп, які працюють у постійній взаємодії з БпЛА. У цьому аспекті рішення про блокування терміналів дуже боляче по них вдарило.

Що відомо про блокування Starlink?