В одній з областей України ввели екстрені відключення світла
13 жовтня, 20:15
В одній з областей України ввели екстрені відключення світла

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Дніпропетровській області ввели екстрені відключення електроенергії за наказом НЕК "Укренерго".
  • Графіки відключень не діють, жителів закликають економити електроенергію для стабілізації системи.

У Дніпропетровській області ввечері 13 жовтня ввели екстрені відключення електроенергії. У Дніпрі в окремих районах уже немає світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Дніпровські електромережі та Суспільне.

Чому у Дніпропетровській області ввели екстрені відключення?

На сайті ДТЕК з'явилося повідомлення, що у Дніпропетровській області за наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.

Графіки відключень при цьому не діють.  Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння! 
– написала компанія.

Журналісти Суспільного тим часом повідомляють, що в окремих районах Дніпра вже немає світла.

До речі, експерт з енергетики Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу дав кілька порад щодо того, що робити українцям у разі аварійних відключень світла. Фахівець рекомендує мати автономні джерела живлення та забезпечити теплове ізолювання приміщень для підготовки до можливих відключень світла.

