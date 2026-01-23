Є позитивні тенденції, – експерт пояснив, коли світла в Україні може стати більше

Очільник Міністерства енергетики Шмигаль назвав 22 січня 2026 року найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Однак енергетики цей день не виділяють з-поміж інших. Ситуація в енергосистемі як була складною, так і залишається такою донині.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, підкресливши, що через недостатню щільність активного захисту енергооб'єктів, нестачу протиракет відбулось ураження великої кількості ключових точок енергетичної системи.

Дві умови для того, аби відключень стало менше

Кризу в енергетиці, яка виникла через російські удари, наразі намагаються подолати ремонтні бригади. Як пояснив Рябцев, пришвидшити процес, як того хочуть високопосадовці – нереально. Адже просто фізично неможливо відремонтувати за декілька днів те, що потребує проведення тижневих робіт.

Експерт з енергетики зауважив на тому, що йому дивно чути про найважчий день від Шмигаля, який за день до цього сказав, що будуть повернені стабілізаційні графіки попри те, що енергокомпанії стверджували, що підстав для такого оптимізму немає.

Зараз, з його слів, ситуація складна не лише в столичному регіоні, а й в Дніпрі, Харкові, Одесі та області. Є проблеми, які зберігаються і на Полтавщині, Чернігівщині, не кажучи вже про Запоріжжя та Миколаїв.

Однак позитивні тенденції все ж є. Стає менше не заживлених споживачів, в Києві знову повертають тепло. Активізувалася допомога енергетичній системі від Європи, обладнання надходить звідти доволі оперативно. Але для того, щоб замінити те, що пошкоджено, потрібен час,

– підкреслив Рябцев.

Експерт з енергетики наголосив, що існують дві умови, за яких тривалість вимкнень електроенергії надалі буде меншою, ніж сьогодні. Перша умова – це наявність у Сил оборони України достатньої кількості засобів для протидії тому, чим обстрілює Росія. Друга – поступове введення в експлуатацію якомога більшої кількості малих енергетичних установок, приєднаних до об'єднаної енергетичної системи України.

"Тобто мовиться про розподілену генерацію, про яку так багато всі розповідають, але нічого реального не робиться. Тому що те, що приєднується до мереж окремих суб'єктів господарювання для їх потреб, підтримання виробничого процесу – це не є розподіленою генерацією. Нею є лише те, що приєднується до системи розподілу і далі до об'єднаної енергосистеми, підвищуючи її стійкість", – пояснив Рябцев.

Як підсумував експерт з енергетики, якщо озвучені ним дві умови будуть виконуватися до завершення війни, то ми можемо очікувати на менш тривалі вимкнення світла.

Де найгірша ситуація зі світлом та які кроки робить уряд?