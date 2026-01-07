Укр Рус
7 січня, 11:47
У Львові почали відновлення електроенергії: у місті частково заживили критичну інфраструктуру

Юлія Харченко
Основні тези
  • У Львові відновлюють подачу електрики до об'єктів критичної інфраструктури після несподіваних відключень.
  • Медична система адаптувалася до вимкнень, забезпечуючи лікарні генераторами для безперебійної роботи.

Зранку мер Львова Андрій Садовий провів розмову з членами Кабміну для врегулювання складної ситуації у місті. Подачу електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури поступово відновлюють.

Медична система та електротранспорт змогли адаптуватися під несподівані відключення світла. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Як Львів впорався з ситуацією?

Садовий провів розмови з прем'єр-міністеркою, виконуючим обов'язки міністра енергетики та міністром охорони здоров'я. За його словами, рішення "збалансувати" енергосистему, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.

Заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич повідомила, що медична система міста впоралася з викликом. Лікарні забезпечені генераторами і працювали на альтернативному світлі. 

Стаціонари, які потрапили під відключення з 00:00, оперативно перейшли на резервні джерела живлення. Усі критичні служби функціонували безперервно, пацієнти не залишилися без медичної допомоги, життєво важливе обладнання працювало у штатному режимі.

Садовий наголосив, що проблеми з електропостачанням розуміють як на рівні міста, так і на рівні країни, і тривають роботи для стабілізації ситуації.

Зверніть увагу! У місті починають повертати електроенергію об'єктам критичної інфраструктури.

Чому критичну інфраструктуру у Львові відключили від енергопостачання?

  • З ночі 7 січня у місті частина лікарень і весь комунальний електротранспорт залишились без світла. Місто було змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.

  • У Львові комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень, що спричинило транспортний колапс і зростання цін на таксі. Рух тролейбусів і трамваїв обмежено, але автобуси працюють стабільно, а техніка чистить дороги.

  • Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами. Так місто намагалося знайти альтернативи та зменшити навантаження на транспортну систему.