У Львові почали відновлення електроенергії: у місті частково заживили критичну інфраструктуру
- У Львові відновлюють подачу електрики до об'єктів критичної інфраструктури після несподіваних відключень.
- Медична система адаптувалася до вимкнень, забезпечуючи лікарні генераторами для безперебійної роботи.
Зранку мер Львова Андрій Садовий провів розмову з членами Кабміну для врегулювання складної ситуації у місті. Подачу електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури поступово відновлюють.
Медична система та електротранспорт змогли адаптуватися під несподівані відключення світла. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.
Дивіться також Прирівняти апарати ШВЛ до електрочайників – не наймудріше, – Садовий поговорив з урядом
Як Львів впорався з ситуацією?
Садовий провів розмови з прем'єр-міністеркою, виконуючим обов'язки міністра енергетики та міністром охорони здоров'я. За його словами, рішення "збалансувати" енергосистему, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.
Заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич повідомила, що медична система міста впоралася з викликом. Лікарні забезпечені генераторами і працювали на альтернативному світлі.
Стаціонари, які потрапили під відключення з 00:00, оперативно перейшли на резервні джерела живлення. Усі критичні служби функціонували безперервно, пацієнти не залишилися без медичної допомоги, життєво важливе обладнання працювало у штатному режимі.
Садовий наголосив, що проблеми з електропостачанням розуміють як на рівні міста, так і на рівні країни, і тривають роботи для стабілізації ситуації.
Зверніть увагу! У місті починають повертати електроенергію об'єктам критичної інфраструктури.
Чому критичну інфраструктуру у Львові відключили від енергопостачання?
З ночі 7 січня у місті частина лікарень і весь комунальний електротранспорт залишились без світла. Місто було змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.
У Львові комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень, що спричинило транспортний колапс і зростання цін на таксі. Рух тролейбусів і трамваїв обмежено, але автобуси працюють стабільно, а техніка чистить дороги.
Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами. Так місто намагалося знайти альтернативи та зменшити навантаження на транспортну систему.