У Львові почали відновлення електроенергії: у місті частково заживили критичну інфраструктуру

Зранку мер Львова Андрій Садовий провів розмову з членами Кабміну для врегулювання складної ситуації у місті. Подачу електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури поступово відновлюють.

Медична система та електротранспорт змогли адаптуватися під несподівані відключення світла. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Як Львів впорався з ситуацією?

Садовий провів розмови з прем'єр-міністеркою, виконуючим обов'язки міністра енергетики та міністром охорони здоров'я. За його словами, рішення "збалансувати" енергосистему, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.

Заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич повідомила, що медична система міста впоралася з викликом. Лікарні забезпечені генераторами і працювали на альтернативному світлі.

Стаціонари, які потрапили під відключення з 00:00, оперативно перейшли на резервні джерела живлення. Усі критичні служби функціонували безперервно, пацієнти не залишилися без медичної допомоги, життєво важливе обладнання працювало у штатному режимі.

Садовий наголосив, що проблеми з електропостачанням розуміють як на рівні міста, так і на рівні країни, і тривають роботи для стабілізації ситуації.

Зверніть увагу! У місті починають повертати електроенергію об'єктам критичної інфраструктури.

Чому критичну інфраструктуру у Львові відключили від енергопостачання?