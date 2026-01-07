Во Львове начали восстановление электроэнергии: в городе частично запитали критическую инфраструктуру

Утром мэр Львова Андрей Садовый провел разговор с членами Кабмина для урегулирования сложной ситуации в городе. Подачу электроэнергии к объектам критической инфраструктуры постепенно восстанавливают.

Медицинская система и электротранспорт смогли адаптироваться под неожиданные отключения света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

Как Львов справился с ситуацией?

Садовый провел разговоры с премьер-министром, исполняющим обязанности министра энергетики и министром здравоохранения. По его словам, решение "сбалансировать" энергосистему, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым.

Заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич сообщила, что медицинская система города справилась с вызовом. Больницы обеспечены генераторами и работали на альтернативном свете.

Стационары, которые попали под отключение с 00:00, оперативно перешли на резервные источники питания. Все критические службы функционировали непрерывно, пациенты не остались без медицинской помощи, жизненно важное оборудование работало в штатном режиме.

Садовый отметил, что проблемы с электроснабжением понимают как на уровне города, так и на уровне страны, и продолжаются работы для стабилизации ситуации.

Обратите внимание! В городе начинают возвращать электроэнергию объектам критической инфраструктуры.

Почему критическую инфраструктуру во Львове отключили от энергоснабжения?