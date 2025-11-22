Чи відрізняються підходи до відключення світла у містах і сільській місцевості
- Укренерго заявило, що підходи до відключень електроенергії у містах і селах не відрізняються і плануються за єдиним принципом.
- Обмеження застосовуються через необхідність передачі енергії на значні відстані, що обмежує можливості магістральних мереж.
З моменту масованого удару Росії по Україні 19 листопада відключення у всіх регіонах застосовуються приблизно однаково. В Укренерго пояснили, чи різняться підходи до відключень у містах і сільській місцевості.
Планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом. Про це дізнався в Укренерго 24 Канал.
Чи різняться підходи до відключень у містах і селах?
Як відповіли на запит 24 Каналу до Укренерго, тривалість застосування різних заходів обмеження визначається одними й тими ж чинниками, а це наявністю достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та здатністю магістральних і розподільчих мереж цю енергію передати.
Росія здійснила 6 масованих атак по енергетиці у жовтні – листопаді.
Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту – створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах коштом об'єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію,
– пояснюють в Укренерго.
Передача енергії на сотні кілометрів обмежена.
Для того, щоб частково розвантажити магістральні мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.
У областях, де такої передачі немає, потреби обмежувати споживання може і не бути.
З моменту останньої масованої атаки Росії по енергетиці 19 лситопада обмеження по усіх областях приблизно однакові. Крім того, планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом і не існує розподілу на споживачів у містах і сільській місцевості.
Якими будуть відключення в Україні 23 листопада?
23 листопада в Україні відключення світла будуть меншими, але графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть протягом усього дня.
Будуть діяти від 1 до 2,5 черг.
Причина обмежень – наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Громадян просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона є.