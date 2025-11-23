Чи триватимуть відключення світла протягом всієї зими: в Укренерго пояснили від чого це залежить
- Тривалість відключень узимку залежатиме від частоти й успішності російських ударів.
- Енергетики готуються до різних сценаріїв, проводячи аварійно-відновлювальні роботи цілодобово.
Енергетики намагаються недопустити довготривалих і неконтрольованих відключень. Тривалість відключень узимку залежатиме від частоти й успішності російських ударів.
Енергетики готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це повідомляє 24 Канал, якому про ситуацію розповіли в Укренерго.
Чи триватимуть відключення усю зиму?
Енергетики намагаються не допускати тривалих неконтрольованих відключень світла. Нині важко зробити будь-які прогнози щодо того, якими будуть обмеження споживання електроенергії взимку – усе спирається на частоту й інтенсивність російських ударів по енергетиці.
Звісно, ми готуємось до різних сценаріїв розвитку подій. Бо готуватись завжди треба до гіршого. Але вкотре зауважимо: якби вже шести масованих атак на енергосистему у жовтні-листопаді не було – ні про які вимушені відключення взагалі б не йшлося: ні зараз, ні взимку,
– пояснили в Укренерго.
Якщо російські масовані атаки припиняться, то навіть за умов морозів відключення стануть коротшими, адже ключову роль зіграє те, що енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.
Чи відрізняються підходи до відключення світла у містах і сільській місцевості
Укренерго заявило, що підходи до відключень електроенергії у містах і селах не відрізняються і плануються за єдиним принципом.
Обмеження застосовуються через необхідність передачі енергії на значні відстані, що обмежує можливості магістральних мереж. Відключення вимушено застосовують у регіонах, де вони проходять.