Заплановані обмеження в більшості областей: як вимикатимуть світло 14 грудня
- 14 грудня в більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла.
- Відключення світла триватимуть протягом дня, а обсяги можуть змінюватися.
Через подолання наслідків російських ракетно-дронових атак у більшості регіонів України енергетикам доводиться запроваджувати графіки погодинних відключень. Вимушена міра необхідна для стабілізації ситуації.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 14 грудня?
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів у неділю, 14 грудня, діятимуть в більшості областей України.
Попередньо, вимкнення світла триватимуть за чергами з 00:00 до 23:59. Енергетична компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому й обсяги відключень протягом дня можуть бути різними.
Варто зазначити! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
Громадянам нагадали про ощадливе використання електроенергії, коли вона з’являється за графіком.
Яка ситуація в енергетиці України зараз?
Внаслідок нещодавніх обстрілів аварійно знеструмили споживачів у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Загалом споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Нині споживання зросло, адже в регіонах стало дещо менше відключень світла.
ДТЕК відповіли на скарги споживачів, які дивуються, чому під час відключень світла працюють ялинки в містах та є електроенергія в торгових центрах. Як зазначають у компанії, ялинки світяться завдяки коштам спонсорів, які оплатили роботу генераторів та інших джерел енергії. А ТРЦ працюють на власних генераторах, автономних системах живлення або від імпорту електроенергії з Європи.
Погіршення ситуації можуть спричинити тривалі морози. Відключень буде більше, якщо Україна хоча б тиждень проживе з морозом понад -10 градусів.