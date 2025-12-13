Заплановані обмеження в більшості областей: як вимикатимуть світло 14 грудня

Через подолання наслідків російських ракетно-дронових атак у більшості регіонів України енергетикам доводиться запроваджувати графіки погодинних відключень. Вимушена міра необхідна для стабілізації ситуації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 14 грудня?

Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів у неділю, 14 грудня, діятимуть в більшості областей України.

Попередньо, вимкнення світла триватимуть за чергами з 00:00 до 23:59. Енергетична компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому й обсяги відключень протягом дня можуть бути різними.

Варто зазначити! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Громадянам нагадали про ощадливе використання електроенергії, коли вона з’являється за графіком.

Яка ситуація в енергетиці України зараз?