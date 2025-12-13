Запланированные ограничения в большинстве областей: как будут выключать свет 14 декабря
- 14 декабря в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света.
- Отключение света будут продолжаться в течение дня, а объемы могут меняться.
Из-за преодоления последствий российских ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины энергетикам приходится вводить графики почасовых отключений. Вынужденная мера необходима для стабилизации ситуации.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 14 декабря?
Графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей в воскресенье, 14 декабря, будут действовать в большинстве областей Украины.
Предварительно, отключения света будут продолжаться по очередям с 00:00 до 23:59. Энергетическая компания предупредила, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому и объемы отключений в течение дня могут быть разными.
Стоит отметить! Время и объем применения отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго вашего региона.
Гражданам напомнили об экономном использовании электроэнергии, когда она появляется по графику.
Какая ситуация в энергетике Украины сейчас?
Вследствие недавних обстрелов аварийно обесточили потребителей в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В целом потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сейчас потребление возросло, ведь в регионах стало несколько меньше отключений света.
ДТЭК ответили на жалобы потребителей, которые удивляются, почему во время отключений света работают елки в городах и есть электроэнергия в торговых центрах. Как отмечают в компании, елки светятся благодаря средствам спонсоров, которые оплатили работу генераторов и других источников энергии. А ТРЦ работают на собственных генераторах, автономных системах питания или от импорта электроэнергии из Европы.
Ухудшение ситуации могут вызвать длительные морозы. Отключений будет больше, если Украина хотя бы неделю проживет с морозом более -10 градусов.