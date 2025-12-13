Запланированные ограничения в большинстве областей: как будут выключать свет 14 декабря

Из-за преодоления последствий российских ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины энергетикам приходится вводить графики почасовых отключений. Вынужденная мера необходима для стабилизации ситуации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В одних света нет сутки, в других – меньше: почему в областях свет выключают по-разному

Как будут выключать свет 14 декабря?

Графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей в воскресенье, 14 декабря, будут действовать в большинстве областей Украины.

Предварительно, отключения света будут продолжаться по очередям с 00:00 до 23:59. Энергетическая компания предупредила, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому и объемы отключений в течение дня могут быть разными.

Стоит отметить! Время и объем применения отключений по вашему адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Гражданам напомнили об экономном использовании электроэнергии, когда она появляется по графику.

Какая ситуация в энергетике Украины сейчас?