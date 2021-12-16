Відключення від SWIFT: Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України

16 грудня 2021 , 18:37
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Джерело:

Європарламент

Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України. У протилежному випадку може відключити від SWIFT.

Відповідну інформацію оприлюднили і16 грудня. На сайті Європарламенту поширили велике повідомлення щодо цього. 

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Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля

На тлі зростання російської військової загрози Україні депутати Європарламенту заявляють, що будь-яка агресія з боку Москви повинна мати високу економічну та політичну ціну,
– мовиться у повідомленні.  

Саме тому Європарламент ухвалив резолюцію, за яку проголосували 548 депутатів, натомість утримались всього 54. Проти було тільки 69 політиків.

Більшість вимагає від Росії:

  • вивести свої сили;
  • припинити погрожувати сусідній країні. 

Щодо погроз Росії через плани України вступити в НАТО у документі мовиться: "Вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною".  У резолюції також мовиться про підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

Кремль попередили про санкції

У Європарламенті запевнили, що будь-який новий пакет санкцій проти Росії має містити санкції проти:

  • російського офіцерського корпусу, причетного до планування можливого вторгнення;
  • а також найближчого оточення та олігархів "в орбіті російського президента та їхніх сімей".  

Санкції також повинні включати заморожування фінансових і фізичних активів в Євросоюзі, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, націлення на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб країни,
 – попередили у відомстві. 

Поступки неприпустимі: в Україні прокоментували ухвалений документ

Очільник МЗС Дмитро Кулеба привітав резолюцію Європарламенту. Він пояснив у твітері, що документ стосується ситуації на кордоні та окупованих Росією територіях України.

"Європарламент закликав Росію відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в Євросоюзу та неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів", – написав міністр.

Президент України Володимир Зеленський у твітері подякував за підтримку. 

Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи,
– написав президент. 

Очільник держави процитував слова з резолюції, що військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну й політичну ціну. 

Зверніть увагу! Ще наприкінці жовтня американська преса заявила, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Згодом в українській розвідці повідомили, що напад може відбутись у січні – лютому 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навколо кордонів України сконцентровано понад 93 тисячі осіб російських військових.

Коротко про заяви держав через стягнення військ Росії до кордону України

  • Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія створила найбільшу загрозу в Східній Європі за останні 30 років.
  • Президент Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв може досягти мільйонів
  • 16 грудня генсек НАТО та Володимир Зеленський зустрілись. Єнс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує Україну, а також продемонстрував можливість відповідати на агресивні дії Росії. Генсек запевнив, що робитиме все, щоб захищати членів НАТО.
  • У цей же день сенатори США виступили за надання Україні зброї для стримування російської агресії та хочуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Американські політики представили закон про гарантування автономії України шляхом посилення її оборони. Його напрацювали на тлі російської загрози біля наших кордонів.

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Автор: Діана Квасневська