Відключення від SWIFT: Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України

Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України. У протилежному випадку може відключити від SWIFT.

Відповідну інформацію оприлюднили і16 грудня. На сайті Європарламенту поширили велике повідомлення щодо цього.

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Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля

На тлі зростання російської військової загрози Україні депутати Європарламенту заявляють, що будь-яка агресія з боку Москви повинна мати високу економічну та політичну ціну,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому Європарламент ухвалив резолюцію, за яку проголосували 548 депутатів, натомість утримались всього 54. Проти було тільки 69 політиків.

Більшість вимагає від Росії:

вивести свої сили;

припинити погрожувати сусідній країні.

Щодо погроз Росії через плани України вступити в НАТО у документі мовиться: "Вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною". У резолюції також мовиться про підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Кремль попередили про санкції

У Європарламенті запевнили, що будь-який новий пакет санкцій проти Росії має містити санкції проти:

російського офіцерського корпусу, причетного до планування можливого вторгнення;

а також найближчого оточення та олігархів "в орбіті російського президента та їхніх сімей".

Санкції також повинні включати заморожування фінансових і фізичних активів в Євросоюзі, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, націлення на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб країни,

– попередили у відомстві.

Поступки неприпустимі: в Україні прокоментували ухвалений документ

Очільник МЗС Дмитро Кулеба привітав резолюцію Європарламенту. Він пояснив у твітері, що документ стосується ситуації на кордоні та окупованих Росією територіях України.

"Європарламент закликав Росію відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в Євросоюзу та неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів", – написав міністр.

Президент України Володимир Зеленський у твітері подякував за підтримку.

Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи,

– написав президент.

Очільник держави процитував слова з резолюції, що військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну й політичну ціну.

Коротко про заяви держав через стягнення військ Росії до кордону України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія створила найбільшу загрозу в Східній Європі за останні 30 років.

Президент Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв може досягти мільйонів.

16 грудня генсек НАТО та Володимир Зеленський зустрілись. Єнс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує Україну, а також продемонстрував можливість відповідати на агресивні дії Росії. Генсек запевнив, що робитиме все, щоб захищати членів НАТО.

У цей же день сенатори США виступили за надання Україні зброї для стримування російської агресії та хочуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Американські політики представили закон про гарантування автономії України шляхом посилення її оборони. Його напрацювали на тлі російської загрози біля наших кордонів.

Європа позбавляється російського впливу – дивіться відео

Ще наприкінці жовтня американська преса заявила, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Згодом в українській розвідці повідомили, що напад може відбутись у січні – лютому 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навколо кордонів України сконцентровано понад 93 тисячі осіб російських військових.