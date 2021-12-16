Отключение от SWIFT: Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины

Европарламент призвал Россию отвести войска от границ Украины. В противном случае может отключить от SWIFT.

Соответствующую информацию обнародовали 16 декабря. На сайте Европарламента обнародовали большое сообщение на этот счет.

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Европарламент проголосовал за резолюцию по осуждению действий Кремля

На фоне роста российской военной угрозы Украине депутаты Европарламента заявляют, что любая агрессия со стороны Москвы должна иметь высокую экономическую и политическую цену,

– говорится в сообщении.

Именно поэтому Европарламент принял резолюцию, за которую проголосовали 548 депутатов, воздержались всего 54. Против было только 69 политиков.

Большинство требует от России:

вывести свои силы;

прекратить угрожать соседней стране.

Относительно угроз России из-за планов Украины вступить в НАТО в документе говорится: "Выбор любой страны не должен быть предметом одобрения третьей страной". В резолюции также говорится о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кремль предупредили о санкциях

В Европарламенте заверили, что любой новый пакет санкций против России должен содержать санкции против:

российского офицерского корпуса, причастного к планированию возможного вторжения;

а также ближайшего окружения и олигархов "в орбите российского президента и их семей".

Санкции также должны включать замораживание финансовых и физических активов в Евросоюзе, запреты на поездки, исключение России из платежной системы SWIFT, нацеливания на секторы, важные для российской экономики, а также срыв финансирования разведывательных служб страны,

– предупредили в ведомстве.

Уступки недопустимы: в Украине прокомментировали принятый документ

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветствовал резолюцию Европарламента. Он пояснил в твиттере, что документ касается ситуации на границе и оккупированных Россией территорий Украины.

"Европарламент призвал Россию отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в Евросоюзе и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов", – написал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил за поддержку.

Угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы,

– написал президент.

Глава государства процитировал слова из резолюции, что военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену.

Коротко о заявлениях государств из-за стягивания войск России к границе Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия создала наибольшую угрозу в Восточной Европе за последние 30 лет.

Президент Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной число жертв может достичь миллионов.

16 декабря генсек НАТО и Владимир Зеленский встретились. Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает Украину, а также продемонстрировал возможность отвечать на агрессивные действия России. Генсек заверил, что будет делать все, чтобы защищать членов НАТО.

В этот же день сенаторы США выступили за предоставление Украине оружия для сдерживания российской агрессии и хотят признать Россию государством-спонсоркой терроризма. Американские политики представили закон о гарантировании автономии Украины путем усиления ее обороны. Его наработали на фоне российской угрозы у наших границ.

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Еще в конце октября американская пресса заявила, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной. Впоследствии в украинской разведке сообщили, что нападение может состояться в январе – феврале 2022 года. Министр обороны Алексей Резников заявил, что вокруг границ Украины сконцентрировано более 93 тысяч человек российских военных.