Все більше українців розглядають колись немислиме – здачу землі заради миру, – NYT

Дедалі більше українців схиляється до ідеї передачі Донбасу на користь Росії, і навіть тих територій, які контролює Україна, якщо це покладе край війні. Це демонструє помітне зрушення у позиції українців на тлі втоми від війни.

Останні опитування відображають зростаючу відкритість до територіальних поступок. Про це пише The New York Times.

Дивіться також Може бути єдиний позитивний момент, – експерт щодо результатів переговорів в Абу-Дабі

Чи підтримують українці можливу передачу Донбасу?

За даними видання, тривалий час ідея відмови від територій, які Росія не змогла захопити, була червоною лінією, проте це може змінитися на тлі вимог Москви щодо повного виходу ЗСУ із Донбасу для продовження переговорів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, майбутнє відповідного регіону наразі є одним з найскладніших питань на мирних переговорах, оскільки Україна, Росія та Сполучені Штати досі продовжують переговори в Абу-Дабі.

Україна роками зміцнювала міста на Донбасі та втратила величезну кількість солдатів, захищаючи цей промисловий регіон. Територія охоплює частини кількох областей, зокрема Донецької та Луганської. Україна досі утримує близько 20 відсотків Донецької, але втратила весь Луганськ,

– ідеться у статті.

Зазначається, що окупація всього Донбасу для Росії, яка втратила набагато більше військових у цьому регіоні, дозволить претендувати на певну перемогу, навіть якщо вона навіть не наблизилася до захоплення усієї країни.

Останнє опитування Київського міжнародного інституту свідчить, що 40% респондентів повідомили, що підтримали б відмову від Донбасу в обмін на гарантії безпеки, хоч у травні 2022 року 82% було проти такої ідеї.

Вказують, що хоч ці показники не можна напряму порівнювати, оскільки раніше опитування не пов’язували питання безпеки з поступками територій, проте результати підтверджують зростання готовності прийняти їх.

Хоч Україна залишається проти одностороннього виведення військ з Донбасу, президент Володимир Зеленський заявляв про готовність до компромісів, оскільки Україна зазнає тиску на фронті та за столом переговорів.

Водночас більшість українців виступає проти територіальних поступок, заявляючи про готовність до виникнення можливих складнощів, зокрема проблеми з енергетикою, які виникли внаслідок російських атак.

Які наслідки це може мати?

На думку аналітиків, відмова від Донбасу може розколоти українське суспільство, і перетворити спадщину Володимира Зеленського з героїчного лідера на президента, який дозволив віддати Росії підконтрольні Україні території.

Своєю чергою Михайло Самусь, директор незалежної Мережі досліджень нової геополітики в Києві, зазначив, що українське законодавство забороняє віддавати територію, яка не була окупована військовою силою.

Водночас для українців, які підтримують ідею відмови від Донбасу, за словами аналітиків, вкрай важливими є гарантії безпеки через побоювання щодо можливого перегрупування російських військ та повторного нападу.

Також, попри обіцянки європейців щодо розміщення військ у разі укладення угоди, залишається незрозумілим, чи погодяться вони насправді воювати з Росією для захисту України, якщо повторний напад все ж відбудеться.

Політичний аналітик і співзасновник аналітичного центру "Національна платформа стійкості та соціальної згуртованості" Олег Саакян застеріг, що відмови від Донбасу може бути недостатньо для закінчення війни.

Що відомо про поточні переговори в Абу-Дабі?