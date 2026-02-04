Все больше украинцев склоняется к идее передачи Донбасса в пользу России, и даже тех территорий, которые контролирует Украина, если это положит конец войне. Это демонстрирует заметный сдвиг в позиции украинцев на фоне усталости от войны.

Последние опросы отражают растущую открытость к территориальным уступкам. Об этом пишет The New York Times.

Смотрите также Может быть единственный положительный момент, – эксперт о результатах переговоров в Абу-Даби

Поддерживают ли украинцы возможную передачу Донбасса?

По данным издания, длительное время идея отказа от территорий, которые Россия не смогла захватить, была красной линией, однако это может измениться на фоне требований Москвы относительно полного выхода ВСУ с Донбасса для продолжения переговоров.

Согласно обнародованной информации, будущее соответствующего региона сейчас является одним из самых сложных вопросов на мирных переговорах, поскольку Украина, Россия и Соединенные Штаты до сих пор продолжают переговоры в Абу-Даби.

Украина годами укрепляла города на Донбассе и потеряла огромное количество солдат, защищая этот промышленный регион. Территория охватывает части нескольких областей, в частности Донецкой и Луганской. Украина до сих пор удерживает около 20 процентов Донецкой, но потеряла весь Луганск,

– говорится в статье.

Отмечается, что оккупация всего Донбасса для России, которая потеряла гораздо больше военных в этом регионе, позволит претендовать на определенную победу, даже если она даже не приблизилась к захвату всей страны.

Последний опрос Киевского международного института свидетельствует, что 40% респондентов сообщили, что поддержали бы отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, хотя в мае 2022 года 82% было против такой идеи.

Указывают, что хоть эти показатели нельзя напрямую сравнивать, поскольку ранее опросы не связывали вопрос безопасности с уступками территорий, однако результаты подтверждают рост готовности принять их.

Хотя Украина остается против одностороннего вывода войск с Донбасса, президент Владимир Зеленский заявлял о готовности к компромиссам, поскольку Украина испытывает давление на фронте и за столом переговоров.

В то же время большинство украинцев выступает против территориальных уступок, заявляя о готовности к возникновению возможных сложностей, в частности проблемы с энергетикой, которые возникли в результате российских атак.

Какие последствия это может иметь?

По мнению аналитиков, отказ от Донбасса может расколоть украинское общество, и превратить наследие Владимира Зеленского с героического лидера на президента, который позволил отдать России подконтрольные Украине территории.

В свою очередь Михаил Самусь, директор независимой Сети исследований новой геополитики в Киеве, отметил, что украинское законодательство запрещает отдавать территорию, которая не была оккупирована военной силой.

В то же время для украинцев, которые поддерживают идею отказа от Донбасса, по словам аналитиков, крайне важны гарантии безопасности из-за опасений относительно возможной перегруппировки российских войск и повторного нападения.

Также, несмотря на обещания европейцев по размещению войск в случае заключения соглашения, остается непонятным, согласятся ли они на самом деле воевать с Россией для защиты Украины, если повторное нападение все же произойдет.

Политический аналитик и соучредитель аналитического центра "Национальная платформа устойчивости и социальной сплоченности" Олег Саакян предостерег, что отказа от Донбасса может быть недостаточно для окончания войны.

Что известно о текущих переговорах в Абу-Даби?