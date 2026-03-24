Це велика помилка, – військовий експерт про відмову ЗСУ від військових навчань за кордоном

Українське командування частково відмовляється від навчання військових за кордоном та робить ставку на підготовку всередині країни. Серед аргументів – логістика, час та недостатній практичний досвід західних інструкторів.

Військовий експерт Сергій Грабський озвучив 24 Каналу думку, що відмова буде великою помилкою. Адже саме це забезпечує безпечне навчання.

Дивіться також Росія починає весняний наступ, ЗСУ зірвали штурм Лимана: як змінилася лінія фронту за тиждень

"На мою думку, це велика помилка. Скільки коштує життя нашого солдата? Чи можна його порівняти із логістичними витратами? Якщо ми відмовляємося від того, що забезпечує насамперед безпечне навчання", – вважає він.

Чому не варто відмовлятися від цього?

Сергій Грабський зазначив, що безпечне навчання можна отримати, розміщуючи наші підрозділи за кордоном. Тому що, на жаль, були неодноразові випадки, коли ракетні удари завдавалися по навчальних центрах.

Також мовиться про те, що військовослужбовці, інструктори відстають або взагалі не розуміють контекст того, що відбувається. Однак там наші бійці отримують базові навички, знання на досить високому рівні.

У будь-якому випадку потім вони проходять додаткову підготовку. Це стосується і тих, хто вчилися за кордоном, і тих, що вчилися в Україні, у частині, де вони здобувають навички, характерні для тієї чи іншої частини. У цьому є сенс,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, процес навчання на сьогодні – це взаємний процес. Тобто як наші військові вчаться якимось базовим знанням, так й інструктори західних країн вчаться і здобувають український досвід. Це дозволяє і їм, і нам бути взаємно корисними.

Партнери беруть на себе значну частину витрат щодо утримання українських військовослужбовців. Тому якщо Україні дають таку можливість мінімізувати витрати, зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, то від цього не потрібно відмовлятися.

Що відомо про зміни щодо навчання ЗСУ?