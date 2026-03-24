Это большая ошибка, – военный эксперт об отказе ВСУ от военных учений за рубежом

Украинское командование частично отказывается от обучения военных за рубежом и делает ставку на подготовку внутри страны. Среди аргументов – логистика, время и недостаточный практический опыт западных инструкторов.

Военный эксперт Сергей Грабский озвучил 24 Каналу мнение, что отказ будет большой ошибкой. Ведь именно это обеспечивает безопасное обучение.

"По моему мнению, это большая ошибка. Сколько стоит жизнь нашего солдата? Можно ли ее сравнить с логистическими затратами? Если мы отказываемся от того, что обеспечивает прежде всего безопасное обучение", – считает он.

Почему не стоит отказываться от этого?

Сергей Грабский отметил, что безопасное обучение можно получить, размещая наши подразделения за рубежом. Потому что, к сожалению, были неоднократные случаи, когда ракетные удары наносились по учебным центрам.

Также говорится о том, что военнослужащие, инструкторы отстают или вообще не понимают контекст того, что происходит. Однако там наши бойцы получают базовые навыки, знания на достаточно высоком уровне.

В любом случае потом они проходят дополнительную подготовку. Это касается и тех, кто учились за рубежом, и тех, что учились в Украине, в части, где они приобретают навыки, характерные для той или иной части. В этом есть смысл,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, процесс обучения на сегодня – это взаимный процесс. То есть как наши военные учатся каким-то базовым знаниям, так и инструкторы западных стран учатся и получают украинский опыт. Это позволяет и им, и нам быть взаимно полезными.

Партнеры берут на себя значительную часть расходов по содержанию украинских военнослужащих. Поэтому если Украине дают такую возможность минимизировать расходы, сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, то от этого не нужно отказываться.

