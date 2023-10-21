"Технологічна війна вже почалася": чому Китай входить у все більшу конфронтацію із США

Китай із грудня 2023 року обмежить експорт графіту та похідних матеріалів. Мовляв, це інтереси національної безпеки КНР. Та Китай все ж таки готується до зіткнення із США.

Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що нині вся політика КНР спрямована на те, аби максимально стати незалежними від зовнішнього світу. До слова, графіт – важливий матеріал, який застосовують у виробництві акумуляторів для електромобілів.

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Мовиться, зокрема, про технології та енергопостачання. Наприклад, у країні масово будують комплекси з виробництва продуктів.

"Ця відповідь, найімовірніше, відповідь на обмежувальні заходи, які запроваджують США проти Китаю. Мовиться першочергово про обмеження експорту технологій у Китай – штучного інтелекту", – сказав політолог.

Як зазначив Загородній, людям, які працювали на китайських заводах або можуть їм допомогти, заборонили виїжджати до Китаю. Це контролює американський уряд.

Технологічна війна вже почалася. У Китаї багато є рідкоземельних металів. Він намагається (робити – 24 Канал) теж "алаверди" у бік західних країн. "Якщо ви забороняєте, то і ми забороняємо з питань національної безпеки",

– наголосив політолог.

На думку Тараса Загороднього, зіткнення КНР та Заходу неминуче.

У двопартійній комісії зі стратегічної безпеки, яку призначив Конгрес США, переконані, що Сполучені Штати Америки мають бути готовими до одночасної війни з Росією та Китаєм.

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Обмеження між США та Китаєм