"Технологічна війна вже почалася": чому Китай входить у все більшу конфронтацію із США
Китай із грудня 2023 року обмежить експорт графіту та похідних матеріалів. Мовляв, це інтереси національної безпеки КНР. Та Китай все ж таки готується до зіткнення із США.
Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що нині вся політика КНР спрямована на те, аби максимально стати незалежними від зовнішнього світу. До слова, графіт – важливий матеріал, який застосовують у виробництві акумуляторів для електромобілів.
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Мовиться, зокрема, про технології та енергопостачання. Наприклад, у країні масово будують комплекси з виробництва продуктів.
"Ця відповідь, найімовірніше, відповідь на обмежувальні заходи, які запроваджують США проти Китаю. Мовиться першочергово про обмеження експорту технологій у Китай – штучного інтелекту", – сказав політолог.
Як зазначив Загородній, людям, які працювали на китайських заводах або можуть їм допомогти, заборонили виїжджати до Китаю. Це контролює американський уряд.
Технологічна війна вже почалася. У Китаї багато є рідкоземельних металів. Він намагається (робити – 24 Канал) теж "алаверди" у бік західних країн. "Якщо ви забороняєте, то і ми забороняємо з питань національної безпеки",
– наголосив політолог.
На думку Тараса Загороднього, зіткнення КНР та Заходу неминуче.Зверніть увагу! У двопартійній комісії зі стратегічної безпеки, яку призначив Конгрес США, переконані, що Сполучені Штати Америки мають бути готовими до одночасної війни з Росією та Китаєм.
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Обмеження між США та Китаєм
- У Пекіні заявили, що вводять обмеження на експорт графіту. КНР вимагатиме спеціальних дозволів, аби експортувати три сорти графіту. До слова, ця країна – головний постачальник графіту для Сполучених Штатів Америки. У липні КНР вводила обмеження на експорт германію та галію, які використовують у стратегічній промисловості.
- Тим часом США планують припинити або обмежити доступ КНР до технологій, які дозволяють створювати штучний інтелект. Йдеться про електроніку, програмне забезпечення та мікросхеми.
- КНР водночас продає Росії продукцію подвійного призначення, дрони, навігаційне обладнання, стрілецьку зброю та захисне спорядження. Відомо, що США запровадили санкції проти трьох китайських компаній. Організації у Китаї працювали над постачанням ракетного обладнання для Пакистану.