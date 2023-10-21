"Технологическая война уже началась": почему Китай входит во все большую конфронтацию из США
Китай с декабря 2023 ограничит экспорт графита и производных материалов. Мол, это интересы национальной безопасности КНР. Однако Китай все же готовится к столкновению с США.
Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний, отметив, что сейчас вся политика КНР направлена на то, чтобы максимально стать независимыми от внешнего мира. К слову, графит – важный материал, который применяют в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Смотрите также Пентагон ошибся с прогнозами: Китай более стремительными темпами наращивает запасы ядерного оружия
Речь, в частности, о технологиях и энергоснабжении. К примеру, в стране массово строят комплексы для производства продуктов.
"Этот ответ, вероятнее всего, ответ на ограничительные меры, которые вводят США против Китая. Речь идет прежде всего об ограничении экспорта технологий в Китай – искусственного интеллекта", – сказал политолог.
Как отметил Загородний, людям, которые работали на китайских заводах или могут помочь им, запретили выезжать в Китай. Это контролирует американское правительство.
Технологическая война уже началась. В Китае много редкоземельных металлов. Он пытается (делать – 24 Канал) тоже "алаверды" в сторону западных стран. "Если вы запрещаете, то и мы запрещаем по вопросам национальной безопасности",
– подчеркнул политолог.
По мнению Тараса Загороднего, столкновение КНР и Запада неизбежно.Обратите внимание! В двухпартийной комиссии по стратегической безопасности, которую назначил Конгресс США, убеждены, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы одновременной войне с Россией и Китаем.
Китай продает российской армии продукцию двойного назначения и дроны: смотрите видео
Ограничения между США и Китаем
- В Пекине заявили, что вводят ограничения на экспорт графита. КНР потребует специальных разрешений, чтобы экспортировать три сорта графита. К слову, эта страна является главным поставщиком графита для Соединенных Штатов Америки. В июле КНР вводила ограничения на экспорт германия и галлия, которые используются в стратегической промышленности.
- Тем временем США планируют прекратить или ограничить доступ КНР к технологиям, которые позволяют создавать искусственный интеллект. Речь идет об электронике, программном обеспечении и микросхемах.
- КНР в то же время продает России продукцию двойного назначения, дроны, навигационное оборудование, стрелковое оружие и защитное снаряжение. Известно, что США ввели санкции против трех китайских компаний. Организации в Китае работали над поставкой ракетного оборудования Пакистану.