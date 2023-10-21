Об этом 24 Каналу заявил политолог Тарас Загородний, отметив, что сейчас вся политика КНР направлена на то, чтобы максимально стать независимыми от внешнего мира. К слову, графит – важный материал, который применяют в производстве аккумуляторов для электромобилей.

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Речь, в частности, о технологиях и энергоснабжении. К примеру, в стране массово строят комплексы для производства продуктов.

"Этот ответ, вероятнее всего, ответ на ограничительные меры, которые вводят США против Китая. Речь идет прежде всего об ограничении экспорта технологий в Китай – искусственного интеллекта", – сказал политолог.

Как отметил Загородний, людям, которые работали на китайских заводах или могут помочь им, запретили выезжать в Китай. Это контролирует американское правительство.

Технологическая война уже началась. В Китае много редкоземельных металлов. Он пытается (делать – 24 Канал) тоже "алаверды" в сторону западных стран. "Если вы запрещаете, то и мы запрещаем по вопросам национальной безопасности",

– подчеркнул политолог.

По мнению Тараса Загороднего, столкновение КНР и Запада неизбежно.

Обратите внимание! В двухпартийной комиссии по стратегической безопасности, которую назначил Конгресс США, убеждены, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы одновременной войне с Россией и Китаем.

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