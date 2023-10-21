Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що нині вся політика КНР спрямована на те, аби максимально стати незалежними від зовнішнього світу. До слова, графіт – важливий матеріал, який застосовують у виробництві акумуляторів для електромобілів.
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Мовиться, зокрема, про технології та енергопостачання. Наприклад, у країні масово будують комплекси з виробництва продуктів.
"Ця відповідь, найімовірніше, відповідь на обмежувальні заходи, які запроваджують США проти Китаю. Мовиться першочергово про обмеження експорту технологій у Китай – штучного інтелекту", – сказав політолог.
Як зазначив Загородній, людям, які працювали на китайських заводах або можуть їм допомогти, заборонили виїжджати до Китаю. Це контролює американський уряд.
Технологічна війна вже почалася. У Китаї багато є рідкоземельних металів. Він намагається (робити – 24 Канал) теж "алаверди" у бік західних країн. "Якщо ви забороняєте, то і ми забороняємо з питань національної безпеки",
– наголосив політолог.
На думку Тараса Загороднього, зіткнення КНР та Заходу неминуче.
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Обмеження між США та Китаєм
- У Пекіні заявили, що вводять обмеження на експорт графіту. КНР вимагатиме спеціальних дозволів, аби експортувати три сорти графіту. До слова, ця країна – головний постачальник графіту для Сполучених Штатів Америки. У липні КНР вводила обмеження на експорт германію та галію, які використовують у стратегічній промисловості.
- Тим часом США планують припинити або обмежити доступ КНР до технологій, які дозволяють створювати штучний інтелект. Йдеться про електроніку, програмне забезпечення та мікросхеми.
- КНР водночас продає Росії продукцію подвійного призначення, дрони, навігаційне обладнання, стрілецьку зброю та захисне спорядження. Відомо, що США запровадили санкції проти трьох китайських компаній. Організації у Китаї працювали над постачанням ракетного обладнання для Пакистану.