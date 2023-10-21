Про це 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що нині вся політика КНР спрямована на те, аби максимально стати незалежними від зовнішнього світу. До слова, графіт – важливий матеріал, який застосовують у виробництві акумуляторів для електромобілів.

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Мовиться, зокрема, про технології та енергопостачання. Наприклад, у країні масово будують комплекси з виробництва продуктів.

"Ця відповідь, найімовірніше, відповідь на обмежувальні заходи, які запроваджують США проти Китаю. Мовиться першочергово про обмеження експорту технологій у Китай – штучного інтелекту", – сказав політолог.

Як зазначив Загородній, людям, які працювали на китайських заводах або можуть їм допомогти, заборонили виїжджати до Китаю. Це контролює американський уряд.

Технологічна війна вже почалася. У Китаї багато є рідкоземельних металів. Він намагається (робити – 24 Канал) теж "алаверди" у бік західних країн. "Якщо ви забороняєте, то і ми забороняємо з питань національної безпеки",

– наголосив політолог.

На думку Тараса Загороднього, зіткнення КНР та Заходу неминуче.

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